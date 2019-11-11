Haberler » Ekonomi » Hamsi bolluğuna rağmen fiyatlar yükseliyor - Ekonomi

Hamsi bolluğuna rağmen fiyatlar yükseliyor

Hamsi bolluğuna rağmen fiyatlar yükseliyorDÜZCE - Karadeniz'in sahil şehri Akçakoca'da hamsi bolluğu yaşanıyor, tonlarca hamsi tezgahlarda yerini alırken fiyatının 15 TL'ye çıkması insanları şaşırtıyor.

11.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:10
Hamsi bolluğuna rağmen fiyatlar yükseliyor
DÜZCE - 'in sahil şehri 'da hamsi bolluğu yaşanıyor, tonlarca hamsi tezgahlarda yerini alırken fiyatının 15 TL'ye çıkması insanları şaşırtıyor.
Karadeniz'de açık denizde hamsi bolluğu yaşanmasına rağmen fiyatlar düşmüyor yükseliyor. Hamsi bolluğundan dolayı binlerce koli yükleyip denize açılan ve kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar durumdan oldukça memnun. Fakat bu bolluk balık fiyatlarının tezgahta yükselmesine engel olamıyor.
Büyük balık tekneleri tarafından Karadeniz'in açıklarında avlanan hamsi, balıkçılar tarafından soğuk hava depolarına şoklanarak depolanıyor. Bu durumda ne kadar balık avlanırsa avlansın balık fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 7 TL'den satılırken bugün 15 TL seviyelerini gördü.
Balıkçı Tuncay Gür, "Akçakoca'da hamsi 15 TL civarına çıktı, İstanbul'da 30 TL şu anda çok güzel ızgarası oluyor ve tadı çok güzel" ifadelerini kullandı. Balıkçı Kenan Dural, "Çok balık tutulduğunda fiyatlar düşer az balık tutulduğunda fiyatlar yükselir. Fakat balıkçılar, fiyatlarını düşürmemek için buzhanelere götürülüp şoklanıp depolanıyor. Daha sonra bu balıklar yazın piyasaya sürülüyor. Şu anda bu depolamanın amacı, balık fiyatı düşmesin, herkes balıktan para kazansın" ifadelerini kullandı.
Hamsi bolluğuna rağmen fiyatlar yükseliyor

Karadeniz, Akçakoca, Ekonomi

Kaynak: İHA


Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:06 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
12:59 Bakan Pekcan'dan faiz indirimi müjdesi
13:00 Bakan Pekcan: "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım...
12:58 2. el otomobil piyasasında durgunluk
12:52 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 13:09:14