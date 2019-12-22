Haberler » Güncel » Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsi dağıtıldı - Haber

Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsi dağıtıldı

Akçakoca 1. Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsili ekmek vatandaşlara ikram edildi.

22.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:31 Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsi dağıtıldı
1. Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsili ekmek vatandaşlara ikram edildi.

Akçakoca'da Çuhallı sahilinde 1. Hamsi Festivali yapıldı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalde 300 metre ızgara üzerinde 1 ton 200 kilo hamsi ızgara yapılarak vatandaşlara ikram edildi. İkramlarla birlikte Karadeniz halk oyunları sergilendi. Vatandaşlar bol bol hamsi yedi.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca'da 18 Temmuz günü sel felaketi yaşandığını, turizm çalışmalarında bu sezon kesinti yaşandığını belirterek, Akçakoca'nın kendini toparlayarak daha güzel günlerin geleceğini söyledi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da 18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinden sonra yaraların sarıldığını belirterek, Akçakoca'nın yeniden turizm potansiyeline kavuşması için 1. Hamsi Festivalini düzenlediklerini ve oldukça yüksek katılım gördüğünü ifade etti. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30   Siirt'te köy çocukları yararına kermes düzenlendi - Haber
16:30   Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor - Haber
16:29   Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı - Haber
16:29   Beyoğlu'nda çatının kaldırılma çalışmaları devam ediyor - Haber
16:29   Araç modifiye tutkunları kadına şiddete hayır demek için bir araya geldi - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
22.12.2019 16:32:33