Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi tüketildi...Festival alanı havadan görüntülendi

30 Kasım 2018 Cuma 17:23



30 Kasım 2018 Cuma 17:23

Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi tüketildi...Festival alanı havadan görüntülendiSİNOP - Sinop' un Ayancık ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi tüketildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festivale katılanlara hamsi ile helva ikram edildi.Yaklaşık 2,5 ton hamsinin tüketildiği festivale katılanlar ikramın ardından müzik eşliğinde eğlendi.Belediye Başkanı Aslan Özdemir burada yaptığı konuşmada, "30 Kasım Deniz Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimize Allahü Teala'dan rahmet diliyorum. Karada ve denizde akan şehit kanları ile bize emanet ettikleri vatan toprağının ve istiklalimizin yılmaz bekçileri olduğumuzu ifade ederim. Karadeniz'de kıyısı ve zengin ormanı ile birçok güzelliği bir arada yaşadığımız güzel ilçemiz Ayancık'ın en büyük kıymeti; ahlaklı, çalışkan, dinine, vatanına bağlı, sevgi dolu insanımızdır. Denizinden, ormanından bereket yağan, şükrettikçe ziyadeleşen bu nimetler içerisinde bizim sevgimiz çoğalmış, akrabalık bağlarımız kuvvetlenmiş ilçemizin ihyası ve dirliği için elbirliği ile gayretlerimiz artmıştır. Bugün şahit olduğumuz hamsi ikramı bu sevginin ifadesidir" dedi.Ardından konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Bundan 165 yıl önce Rusların saldırısıyla 2 bin 700 şehit verdik. Bugün 165 yıl sonra bu şehitlerimizi burada anıyoruz, yad ediyoruz. Bize o şehitlerimiz bir şey söylüyor. Söyledikleri şey şu: Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. İşte onların bize 165 yıl öncesinden haykırdıkları mana, haykırdıkları inanç, haykırdıkları düşünce bu. Sinop balık şehri, balıkçı şehri, deniz şehri. Allah'ın bize bir lütfu. Türkeli'den, Dikmen'ine kadar. Erfelek'inden, Saraydüzü'ne, Durağan'ına kadar. 8 ilçemizin tamamıyla Allah'ın bize bir lütfu. Balıkçılarımız ekmeklerini, Karadeniz'in hırçın dalgalarından çıkartıyorlar. Hamsinin ocağı da Sinop arkadaşlar. Onun için bugün burada belediye başkanımızı bir öncülük yaparak böyle bir şölenle bu manayı buluşturduğu için tebrik ediyorum" diye konuştu.Türkiye gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise, "165 sene önce yine böyle değil bundan biraz daha soğuk bir günde kar yağarken aynı zamanda donanmamız maalesef büyük bir felakete uğradı. Yine bir cuma günüydü. Sinop'ta 12 tane gemimiz Ruslar tarafından yakıldı. Sadece donanmamız yakılmakla kalmadı, Sinop'ta 254 hane yandı. En az 15-20 dükkan yandı. Gerek Sinop'ta gerek donanmadan kurtulanlar Ayancık'a kaçtılar. Boyabat'a kadar tam 20 saat koşarak o kış gününde, soğuk günde, kar gününde oralara kaçtılar" açıklamasında bulundu.Büyük ilgi 'Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi tüketildi.