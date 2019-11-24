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Hamsi festivalinde 10 ton balık dağıtıldı - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali"nde, 10 ton hamsi dağıtıldı.

24.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:55
'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "13. Ereğli Hamsi Festivali"nde, 10 ton hamsi dağıtıldı.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Amfi Tiyatro'daki etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk kez 2002'de düzenlenen festivalde kullanılan en uzun mangalla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini anımsattı.
Ülkenin her yerinden katılımın olduğu festivalde 10 ton hamsi dağıtıldığını anlatan Posbıyık, 5 yıl aradan sonra yeniden hamsi festivali yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Türkiye'nin birçok bölgesine hamsinin ilçelerinden gönderildiğini dile getiren Posbıyık, şu ifadeleri kullandı:
"Hamsi ilk defa İstanbul Boğazı'ndan Ereğli'ye gelir. Ereğlililere 'merhaba' der ve bir ay sularımızda kalır. Ereğlililer hamsinin tava, ızgara ve çorbasını yapar. Bir ay sonra Ereğlililere 'Allah'a ısmarladık.' der yola çıkar. Trabzonlu ve Rizeli kardeşlerim kızmasınlar bana ama yolda Sinop, Ordu derken yorulur, yağlanır, lezzeti kalmaz. Onun için başta Trabzonlu, Rizeli kardeşlerimiz olmak üzere bütün halkı Ereğli'ye davet ettim. 'Hamsiyi gelin en lezzetli döneminde Ereğli'de yiyin.' dedim."
Festivalde katılımcılara pişirmeleri için 10 ton hamsi, 750 mangal, 4 bin ızgara, 3 ton mangal kömürü, 1 ton soğan, 5 bin paket helva, ekmek ve 5 bin şişe su dağıtıldı.
Hamsi dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde mangallarını yaktı.
Etkinliğe, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Hamsi festivalinde 10 ton balık dağıtıldı - ZONGULDAK

Karadeniz, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA


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