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Hamsi firarda

Hamsinin birkaç hafta önce Gürcistan'a kaçmasıyla Karadeniz'de hamsi yatağı olan Sinop, şimdi hamsiyi dışarıdan alıyor.

04.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:15 Hamsi firarda
Hamsinin birkaç hafta önce 'a kaçmasıyla 'de hamsi yatağı olan , şimdi hamsiyi dışarıdan alıyor.
Balıkçılar, hamsinin kaçmasının havanın yeterince soğumamasından kaynaklandığı görüşünde. Birkaç ay öncesinde hamsi yatağı olan Sinop açıklarında artık hamsi bulunamıyor.
Konuyla ilgili konuşan Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Bu sene havalar yeterince soğumadı. Havalar soğumadığı için hamsi yol buldu kaçtı gitti. Diğer senelerde ocak, şubat ayının sonlarına kadar hamsi tutardık. Denizin soğumaması bazen de denizin deniz soğuğu yapmasıyla balıklar kaçtı gitti. Gürcistan'a gitti. Yaklaşık 20-25 gündür hamsiler Gürcistan'a kaçtı. Sinop kayıklarımızın hepsi Gürcistan'da. Bu sene hamsi çok erken gitti. Palamudun olmamasıyla birlikte hamsinin erken çıkması, denizlerin de soğuk olmayışıyla birlikte hamsiler kuyulara girdi. Kuyulara girince de kuyularda kaldı. Bundan sonra da hamsinin olacağını sanmıyorum. Olsa da belki 3 kasa 5 kasa olur. Birkaç ay önce hamsi yatağı olan Sinop'ta şuan da hamsi yok. Hamsi Gürcistan'a kaçtı" dedi.
Ayrıca Değer, tezgahta satılan Gürcistan hamsisinin 12,5 TL olduğunu sözlerine ekledi.
(İHA)

Karadeniz, Gürcistan, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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