Hamsi Fiyatı Yükselmeden ve Bol İken Tüketin" Önerisi

Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsinin, azalacağı beklentisi nedeniyle bugünlerde tüketilmesi gerektiği bildirildi.Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla balıkçıların ağı palamutla şenlenirken, şu anda ise hamsi için mesai yapılıyor.Özellikle Batı Karadeniz'de yüzleri güldüren hamsi, Ordu ve Giresun'da da bolca tezgahlarda yer almasıyla ortalama kilogram fiyatı 10 liradan satışa sunuluyor.Ordulu ve Giresunlu balıkçıklar, olumsuz hava şartları ve hamsi sürüsünün Gürcistan'a gitmesi nedeniyle fiyatların yükselmesini bekliyor.Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsi avcılığının, şu an Batı Karadeniz'de iyi olduğunu söyledi.Hava şartları nedeniyle 3-5 gün ara verildiğini ancak sonrasında tekrar avlandıklarını anlatan Koçak, "Hamsi tekrardan bolluğunu göstertti. Tezgahlara da bol bir şekilde düştü. Fiyatlar 10 liraya kadar düştü. Ama bunun 10 liraya düşmesi, yarın 15 lira olmayacak diye bir kanun yok. Yarın da daha az çıkıp 15 lira olur, tezgahta günlük fiyat değişir." dedi.Koçak, bol miktarda avlanan hamsi sayesinde fiyatların düştüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:"Hamsiyi sevenler şu an fırsat gibi düşünsünler. Şu an daha bol tüketebilirler ama bakmışınız hafta sonu ızgara yaparım diye hesap edenler 20 lirayla karşılaşabilirler. Çünkü deniz bu. Bugün olur, yarın olmaz. Şu an zaten hamsinin göç dönemi. Hamsi şu an Batı Karadeniz'de başladı, Ünye'ye kadar geldiğini biliyoruz ama Ünye'den sonra artık bu sahillerde avcılığın verip vermeyeceği konusunda tahmin yapamıyoruz. Tabii ki oradan Gürcistan tarafına geçebilir. Ondan sonra Gürcü hamsisi beklemeye başlarız. Fiyatlar bu defa daha da artar. Maliyetler arttığı için fiyatlar da değişir.""Kaliteli hamsiler tezgahlarda"Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise hamsinin, özellikle Zonguldak, Ereğli ve Sinop tarafından tezgahlara geldiğini belirtti.Söz konusu yerlerde hemen hemen bir aydır avcılık yapıldığını aktaran Arslan, "Tabii dönem dönem çok yoğun olduğu dönemler oluyor. Hava şartlarıyla alakalı çok sert rüzgarlı havalar olduğu zaman tekneler birkaç gün denize çıkamıyor. Tabii bu hemen de fiyatları etkiliyor." diye konuştu.1 Eylül'de sezonun yoğun bir palamut avcılığıyla başladığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:"Büyük ve küçük tekneler yaklaşık 2 veya 2,5 ay yoğun bir avcılık yaptı. Bundan sonra büyük tekneler hamsi avcılığına, küçük tekneler yani kıyı balıkçıları, mezgit balığına yöneldi. Artık bundan sonra küçük teknelerin avlayabileceği tek balık mezgit balığı. Mezgit balığı geçtiğimiz yıllara oranla çok da bol değil, beklentilerimizin şu anda altında. O da hava şartlarına endeksli. Çünkü küçük tekneler çok sert rüzgarlı havalarda denize açılamıyor. Nitekim son günlerde de hava şartları malum. Havalar iyi olduğu zaman küçük teknelerimiz açılarak mezgit ve barbun balığı avlayacaklar."Tüketicilere hamsi tüketmeleri konusunda tavsiyede bulunan Arslan, "Buradan tüketicilere söyleyebilirim, özellikle şu anda hamsi 10 lira gibi bir fiyata satılıyor. Güzel, kaliteli hamsiler tezgahlarda iyi. Bol bol tüketsinler. Çünkü önümüzdeki aylar bu hamsi 20 liraya da çıkar, belki daha da üzerine çıkar. Böyle de bol hamsi göremeyiz. Şu an bol iken vatandaş bunu tüketsin." şeklinde konuştu.