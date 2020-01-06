Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Gürcistan karasularında Sinoplu balıkçılar tarafından avlanan hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Uzun bir aranın ardından tezgahları dolduran hamsinin fiyatı da 25 TL'den 10 TL'ye geriledi.

"SON BİR AYDIR EN UCUZ FİYAT"

Balıkçı Eşref Balyemez konu ile ilgili açıklamada, "Havalar soğudukça hamsi bu tarafa doğru dönüş yapıyor. Şu an tezgahımızda Gürcü hamsisi yer alıyor. İnşallah daha da bol olacağını umut ediyoruz. Fiyat olarak uzun bir aradan sonra ilk kez 10 TL'ye satıyoruz. Daha önce kilosunu 15-25 TL'ye satıyorduk. Son 1 aydır en ucuz fiyattan satıyoruz" dedi.