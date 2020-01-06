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Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Gürcistan karasularında 1 Ocak'tan itibaren avlanmaya başlayan Sinoplu balıkçılar memleketlerine hamsi göndermeye başladı. Gürcistan'dan gelen hamsinin piyasaya sürülmesiyle fiyat 25 TL'den 10 TL'ye düştü.

06.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:16

karasularında Sinoplu balıkçılar tarafından avlanan hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Uzun bir aranın ardından tezgahları dolduran hamsinin fiyatı da 25 TL'den 10 TL'ye geriledi.

"SON BİR AYDIR EN UCUZ FİYAT"

Balıkçı Eşref Balyemez konu ile ilgili açıklamada, "Havalar soğudukça hamsi bu tarafa doğru dönüş yapıyor. Şu an tezgahımızda Gürcü hamsisi yer alıyor. İnşallah daha da bol olacağını umut ediyoruz. Fiyat olarak uzun bir aradan sonra ilk kez 10 TL'ye satıyoruz. Daha önce kilosunu 15-25 TL'ye satıyorduk. Son 1 aydır en ucuz fiyattan satıyoruz" dedi.

Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Gürcistan, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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