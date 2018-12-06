Hamsi Satışlarında Patlama Yaşanıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 16:23



06 Aralık 2018 Perşembe 16:23

Ordulu balıkçıların yüzünü hamsi satışları güldürdü.Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Hamsi yöremizde çıkmaya başladı. Ağ atan balıkçılarımız kasalar dolusu hamsilerle limana dönüyorlar. Kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Vatandaşlar da fiyattan çok memnun ve evlerine rahatça hamsiyi alıp götürüyorlar. Fakirin sofrasını palamuttan sonra hamsi güldürüyor. Çinekop, istavrit, tirsi ve mezgit satışlarımızda çok güzel. Ucuz fiyatı bulunca vatandaş balık alıp yiyor. Palamut sezonu ile hamsi sezonu arasında bir durgunluk yaşansa da o boşluğu fazlasıyla kapattı" dedi.Hamsiyi çok sevdiklerini ve sezon boyunca neredeyse her akşam alarak sofralarına götürdüğünü söyleyen Hacı Şahin ise, "Hamsi ucuz olunca bizler de çok mutlu oluyoruz. Balık seven kişiler olarak sezonunda hamsiyi bol tüketiyoruz. Bol çıkan hamsi sofralarımızın bereketi oluyor" diye konuştu.Tezgahlar balık fiyatları ise şöyle: Hamsi 10 TL, mezgit 20 TL, çinekop 20 TL, çupra 15 TL. - ORDU