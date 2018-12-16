16 Aralık 2018 Pazar 17:04



16 Aralık 2018 Pazar 17:04

Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen Hamsi Şenliği'ne katılanlara yaklaşık bir ton hamsi dağıtıldı.İlçeye bağlı Ohtamış Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.Mahalle meydanındaki şenlikte vatandaşlara, ızgaralarda pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür şenliklerin birlik ve beraberliği ön plana çıkarttığını söyledi.Bu yıl ilki gerçekleştirilen şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Tekintaş, bundan sonraki yıllarda bu tür etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da şenliğin renkli görüntülerle tamamlandığı belirterek, emeği geçenleri kutladı.Şenlik, tulum ve kemençe eşliğindeki horon ve diğer gösterilerle sona erdi.