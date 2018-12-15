15 Aralık 2018 Cumartesi 14:44



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:44

Sinop Üniversitesince gerçekleştirilen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde düzenlenen şenliğe Vali Köksal Şakalar, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, öğrenciler ve davetliler katıldı.Şenlikte davetliler, görevliler ve öğrencilere ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi.Prof. Dr. Dalgın, burada yaptığı konuşmada, hamsi şenliğini artık geleneksel hale getirdiklerini söyledi.Bu yıl şenliğin beşincisini düzenlediklerini belirten Dalgın, "Öğrencilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Biraz olsun sınav atmosferinden uzaklaştırmak istedik. İnşallah gelecek yıllarda şenliklerimiz devam edecek. Çünkü burası balığın başkenti dediğimiz Sinop. Bizlere de hamsiyi öğrencilerimize tattırmak düşüyor." dedi.Şenliğe katılan öğrencilerden Murat Aslan ise Malatyalı olduğunu dile getirerek, "İlk kez hamsi yeme şansım oldu. Lezzeti çok güzelmiş. Hem hamsi tattık hem de arkadaşlarımızla bir araya gelme şansımız oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Şenliğin sonunda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.