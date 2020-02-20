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Hamsi sezonu bitti, tekneler limana döndü

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta hamsi sezonunun sona ermesiyle balıkçı tekneleri, limana döndü.

20.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:17Hamsi sezonu bitti, tekneler limana döndü
'nin önemli balıkçılık merkezlerinden 'ta hamsi sezonunun sona ermesiyle balıkçı tekneleri, limana döndü.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü balık azlığı nedeniyle sezonu erken kapattıklarını belirterek, "Palamut avcılığının hiç olmadığı bir sezonda hamsi, nispeten yüzümüzün gülmesini sağladı. 3-4 ay süresince hamsi avcılığı yaptık ama sonrasında düşüş yaşandı. Hamsi, Gürcistan karasularına gitti ve bir daha geri dönmedi. Orada avcılık halen devam ediyor ancak bizim karasularımızda sona erdi. Şimdi önümüzde sezona kadar uzun bir süre var. Hazırlıklarımızı yapmaya erken başlayacağız. Balıkçı teknelerimiz ise 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edecek" dedi. - SİNOP

Balıkçılık, Türkiye, Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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