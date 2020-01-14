Haberler » Ekonomi » Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi - Ekonomi

Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi

Batı Karadeniz ve Gürcistan açıklarında hamsi son günlerde bolca avlanınca fiyatı tezgahlarda 5 TL'ye kadar düştü.

14.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:48Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi
Batı Karadeniz ve açıklarında hamsi son günlerde bolca avlanınca fiyatı tezgahlarda 5 TL'ye kadar düştü. Bu durum hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürdü.

'da uzun zamandır tezgahlarda az miktarda görülen hamsi bugünlerde bolca görülmeye başlarken, fiyatı 5 TL'ye kadar geriledi. Bu sezon tam "hamsi bitti" derken hamsinin tekrar bolca görülmesi herkesin yüzünü güldürürken, tezgahlarda kilosu 5-10 TL arasında değişen hamsinin Trabzon'a bir kısmının Gürcistan'dan bir kısmının da Zonguldak-Ereğli tarafından geldiği belirtildi.

Efsane geri döndü!

Balıkçı esnaflarından Murat Yaylı, efsanenin geri dönüş yaptığını ifade ederek satışların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Yaylı, "Uzun zamandan beri ilk kez hamsi bol geldi. Kilosunu 5 TL'den satıyoruz. Zonguldak Ereğli taraflarından geliyor, akşam bolca avlandı neredeyse ağlar patladı. Gürcistan'dan da hamsi geliyor ancak oradan gelen hamsi ince. Ereğli taraflarından gelen hamsi ise iri. Efsane geri döndü. Satışlar çok iyi. Vatandaş hamsiye doyacak" dedi.

Balıkçılardan Serdar Sarıkaya ise "Hamsimiz kısa bir ara tatildeydi geri döndü. Bu kez irileşerek geri döndü. Fiyatını 7.5 TL yaptık. Temennimiz fiyatının daha da aşağı düşüp ucuz olması. Şuan Gürcistan ve Hopa tarafından geliyor. Yaklaşık 1 ayın ardından ilk kez bol geldi. Dönüşü muhteşem oldu. Temennimiz daha da bol olması" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da hamsinin 5 TL'ye kadar inmesinin memnun olduklarını belirtirken uzun sezondan sonra ilk kez bu sene hamsiye doyduklarını söylediler. - TRABZON

Batı Karadeniz, Gürcistan, Trabzon, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:42  ING Türkiye çalışanları, "Turuncu Mola" ile hayallerini gerçekleştirebilecek - Ekonomi
14:38  Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
14:36  Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
14:36  Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
14:34  Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
14:09  TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi - Ekonomi
13:40  Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan asgari ücrete yüzde 50 zam sözü - Ekonomi
13:19  Hamsinin 5 liraya düştüğünü duyalar, almak için birbiriyle yarıştı - Ekonomi
12:14  Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi - Ekonomi
12:09  'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu - Ekonomi
14.01.2020 14:43:30