Hamside son yılların en bereketli dönemi yaşanıyor

Hamside son yılların en bereketli dönemi yaşanıyorTezgahlarda kilosu 5 TL'ye satılan hamsiden vatandaşlar da memnunTRABZON - Trabzon 'da tezgahları süsleyen hamsi son yılların en bereketli sezonunu yaşıyor. Kilosu 5-10 TL arasında satılan hamsiden vatandaşlarda memnun olurken, balıkçılar sezonun böyle sürmesini umut ediyor.Bu günlerde hamsinin en bol dönemini yaşadıklarını belirten balıkçılardan Alpaslan Örseloğlu, "Bugün hamsi bayağı bol, sezonun en bol günlerinden diyebiliriz. Fiyatı 5-10 TL arasında değişiyor. Gayet güzel ve bol diyebiliriz. Tezgahlarımız hamsi dolu. Yaklaşık 10 yıl üzerinde ilk kez bu sezon hamsinin daha bol olduğunu söyleyebiliriz. Son iki aydır hamsi var, fiyatı 5 TL herkesin alabileceği düşünüyorum" dedi.Balıkçılardan Sinan Sayar ise "Sezon başlangıcından beri ilk kez hamsi bu kadar bol. Hamsi hem irilendi hem de daha lezzetlendi. Bugün bereketli günümüz. Geçen yıl palamudun bol olmasından dolayı hamsi pek olmadı, bu sene ise tam tersi oldu, palamut olmadı, hamsi oldu. Yerli hamsimiz bugünlerde bol. Bol olduğu için fiyatı da uygun. Vatandaş da fiyatlardan memnun. Sezon böyle sürerse hem vatandaş hem de bizim için çok iyi olur" diye konuştu.Şu an tezgahları hamsinin süslediğini belirten Mehmetcan Örseloğlu ise "Şu an tezgahları hamsi süslüyor. Fiyatları da gayet uygun. Hamsi vatandaşın hem kesesine uygun hem de sağlıklı balık. Şu an hamsinin en bol dönemini yaşıyoruz. Sezon açılışı palamut istavrit ile yapılırdı, şimdi tam tersi oldu açılış hamsi ile başladı. Hamsinin olması gereken bu aylar. Hamsi çok taze, fiyatı da gayet iyi" dedi.Vatandaşlarda bol olan hamsinin fiyatının da uygun olduğunu belirtirlerken, son yıllarda hiç bu kadar ucuz bir dönemi hatırlamadıklarını söylediler.