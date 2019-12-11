Hamsiler Başkan Rasim Arı'dan

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen "Mangalda Hamsi Şöleni'nde, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından öğrencilere yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.

Bu sene Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü ve Nevşehir Belediyesi İşbirliğinde,NEVÜ Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı, Tarih ve Kültür Topluluğu, Balıkçılık Kulübü, Gençlik Platformu Kulübü ve İzci Kulübünün desteğiyle halka açık olarak düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

'1 TON KARADENİZ HAMSİSİ HORON EŞLİĞİNDE TÜKETİLDİ'

Dönem sonu sınavlarına hazırlanan NEVÜ öğrencilerine moral ve motivasyon olması amacıyla bu sene halka da açık olarak düzenlenen şölen öncesi Nevşehir Belediyesi tarafından Karadeniz'dengetirilen yaklaşık 1 ton hamsi, NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saraç ve öğrenciler tarafından tek tek temizlendi.

Şölen saatinde mangalla pişirilen hamsiler daha sonra NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu tarafından öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ayrıca Nevşehir Belediyesi İkram Çeşmesinden öğrencilere şerbet dağıtıldı.

Mangalda pişirilen hamsilerden doyasıya yiyerek yakılan ateşlerin başında doyasıya eğlenen öğrenciler ve katılımcılar ayrıca, Karadeniz yöresine ait çalınan müzik eşliğinde halay çekip horon teptiler.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, etkinlik çerçevesinde dağıtılan hamsi ve konser organizasyonu için belediyenin bütçesinden hiçbir harcamanın gerçekleşmediğini ve tüm masrafların, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla ve sponsor destekleriyle karşılandığını ifade etti.

Daha öncede Şanlıurfa Sıra Gecesi programı düzenlediklerini ve vatandaşlara çiğköfte ikramında bulunduklarını hatırlatan Arı, "Üniversite gençlerimiz için bir şölen yapmak istedik. Zaten öncesinde onlara bir konser sözümüz vardı. Bunu kış günü bir hamsi festivali ile taçlandıralım dedik. Bunun bütçesini de tazminatlardan ve dostlarımızın sponsorluğundan karşılamak istedik. Hamsileri Samsun'dan bir arkadaşımdan rica ettim ve onlar 1 ton hamsi gönderdi. Organizasyon ve konser ücretini ise tazminatlardan karşıladık. Bu sayede her zaman birlikte olmaktan mutluluk duyduğum gençlerimizle bir araya geldik." Diye konuştu.