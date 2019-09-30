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Hamsinin fiyatı düşüşe geçti

Sezon başında kilogramı 30 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı 20 liraya kadar düştü.

30.09.2019 14:11
Sezon başında kilogramı 30 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı 20 liraya kadar düştü.
"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı düştü.
Balıkçıların ağlarına yakalanan hamsi sayısı arttıkça, etiketlerdeki fiyatı da aşağı seyretmeye başladı.
Hamsinin bolluğu tezgahları şenlendirirken, fiyatıyla hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Feridun Bistren, AA muhabirine, vatandaşların fiyatı düşmeye başlayan hamsiye ilgi gösterdiğini söyledi.
Denize açılan balıkçı teknelerinin limana bol hamsiyle döndüğünü ifade eden Bistren, "Hamsi, fiyatıyla yüzleri güldürdü. Bol çıkınca fiyatı da ucuzladı. Sezon başında 30 liradan satılan hamsiyi şimdi 20 liradan satıyoruz. Vatandaşlarımızı bol ve taze balık yemeye davet ediyoruz. Herkes mevsiminde balık yesin." diye konuştu.
"Daha da düşecek"
Balıkçı Hamza Köksoy da ilerleyen günlerde hamsinin fiyatının daha da düşmesini beklediğini dile getirdi.
Sezon başına göre fiyatın yüzde 30 düştüğünü anlatan Köksoy, "Tezgahlar şenlenmeye başladı. Bolluk olunca fiyatlar da aşağıya iniyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.
Balık pazarında palamut 25, çupra 30, uskumru, istavrit ve sardalya ise 20 liradan alıcı buluyor.
Hamsinin fiyatı düşüşe geçti

Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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