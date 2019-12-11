Haberler » Güncel » Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı - Haber

Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı

1 Eylül'de açılan av sezonunun ardından palamudun olmamasından dolayı Karadeniz'de erken başlayan hamsi sezonu da sona ermek üzere.1 Eylül'de başlayan av sezonunda palamudun olmayışı, balıkçıların hamsiye erken başlamasına sebep oldu.

11.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:46
1 'de açılan av sezonunun ardından palamudun olmamasından dolayı 'de erken başlayan hamsi sezonu da sona ermek üzere.
1 Eylül'de başlayan av sezonunda palamudun olmayışı, balıkçıların hamsiye erken başlamasına sebep oldu. Hamsinin Batı Karadeniz'i terk etmeye başlamasıyla tezgahlar istavrit, mezgit ve barbun gibi balıklara kaldı.
Sinoplu balıkçı İsmail Değer, sezon başından beri hamsinin fazla tutulduğunu belirterek, "Sezon açılalı 3 ay oldu, palamut gözükmedi. Haliyle hamsi de erken başladı. Bu zamana kadar da uzun bile sürdü, Karadeniz'de Marmara'dan, Ege'den gelen kayıklarla birlikte çok sayıda kayık olması tutumu azalttı. Çok hamsi tutuldu fakat son 1 haftadır hamside büyük bir düşüş var. Hamsi büyük ihtimalle göç ediyor. Havaların da soğumaması, haliyle hamsiye göç yolunu açtı" dedi.
Balıkçı Değer, hamsi ve palamudun olmayışıyla tezgahların kıyı balıkçılarına kaldığını belirterek, "Tezgahlarda şu anda trolcülerin ve kıyı balıkçılarının tuttuğu istavrit, mezgit, barbun, zargana, çupra, levrek gibi balıkları yiyecekler" diye konuştu.
Balıkçı Selami Mete ise "Bundan sonra istavrit balığı, mezgit, barbun, kalkan gibi balıklar olur. Az da olsa tezgahlarda bu çeşitler eksik olmaz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı

Karadeniz, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı - Haber
18:10 Kazakistan, İnsani Gelişme Endeksinde 50. oldu - Haber
18:09 Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Haber
18:07 Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:05 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:11:45