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Hamsinin Trabzon'un maskotu olması için Büyükşehir Belediyesine başvuru

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), hamsinin kentin resmi maskotu olması için Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuruda bulundu.

07.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:58 Hamsinin Trabzon'un maskotu olması için Büyükşehir Belediyesine başvuru
Ticaret Borsası (TTB), hamsinin kentin resmi maskotu olması için Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuruda bulundu.
TTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan imzasıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan başvuruda, tarihin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen Trabzon'u temsil edecek ve tanıtımına da katkı yapacak maskotu bulunmadığı belirtildi.
Bu eksikliğin giderilmesi istenen başvuruda, kentin maskotu için hamsinin uygun bir figür olduğu aktarılarak, geçmişten bugüne yapılan araştırmalarda hamsinin öncelikle Trabzon ile hatırlandığı ifade edildi.
Başvuruda, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Bunun göstergesi Trabzon'da yapılan 2 büyük uluslararası organizasyondur. 2007'deki 1. Karadeniz Oyunları ile 2011'deki Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları için kamuya açık yapılan seçimlerde organizasyonların maskotları hamsi olarak belirlenip tescil edilmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Bu iki organizasyonun da etkisiyle hamsinin Trabzon ile özdeşliği daha da artmıştır. Bu vesileyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hamsinin Trabzon'un maskotu seçilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz."

Meclis Başkanı, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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