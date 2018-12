Hamsiyi Kılçığı ile Beraber Yerseniz...!! Uzmanlar Açıkladı..!

09 Aralık 2018 Pazar 22:11



Hamsi tavasından, buğulamasına her şekilde afiyetle yediğimiz hamsi balığını, birçoğumuz yanlış tüketiyor. Farklı farklı şekillerde tüketilen hamsi balığının daha önce duymadığınız püf noktalarından bahsedeceğiz.Uzmanlar hamsi, istavrit gibi küçük balıkları kılçıkları ile yemeyi tavsiye ediyor. Çoğumuz ızgara ve buğulamasını yaparken hamsiyi kılçıklarından temizler ve aslında epeyce zaman harcarız.Biliyorsunuz ki balık Omega-3 bakımından oldukça zengin bir besindir. Kılçığı ise de kalsiyum ve fosfor mineralleri ile zengindir. Balık kılçığının bünyesinde bulunan bu iki önemli mineral kemiklerin güçlenmesini sağlar.Aynı zamanda kemiklerin dayanıklılığını arttırır. Kemik erimesi gibi sorunların önceden, yaşanmamasını sağlar. Bu yüzden kemik hastalıkları ile sıkıntılar yaşayan hastalar için balık etinin kılçıkla beraber tüketilmesi tavsiye ediliyor.Tabiki her balık kılçığı ile birlikte tüketilmeyebilir. Mesela somon ve sardalya gibi konserve balıklar yumuşak kılçıkları ile birlikte tüketebilirsiniz Hamsi, istavrit de küçük bir balık olduğundan, yine kılçıkları ile beraber yenilebilir.Balık tüketmemiz birçok hastalığın önüne geçebiliyor. Mesela kalp hastalıklarını, felci, astımı, şeker hastalığını, kolesterolü, prostat kanserini önler. Ayrıca kırışıkları azaltır ve kemikleri de güçlendirir.Diğer faydalarına değinmek gerekirse, işte balık kılçığının vücudunuza sağladığı çok önemli yararlar şu şekildedir.Gripten KorurNörolojik Gelişimine Yardımcı OlurDepresyondan KorurKemiklerin Güçlenmesini SağlarHücrelerin Onarımını SağlarKalbi Korur ve DesteklerDiyabeti ÖnlerAlzheimer Riskini AzaltırPeki Balık Kılçığı Nasıl Tüketilir?Balık kılçığı nı her mevsimde tüketebilirsiniz. Balığı ve kılçığı iyice ısırıp, yemeniz gerekir. Çünkü balığın kılçığı boğazı tahriş edip, ciddi sorunlara neden olabilir.