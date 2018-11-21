Hamur'da Öğrencilere Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti

Ağrı
'nın Hamur
ilçesinde köyde eğitim gören öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti verildi.
Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in talimatı doğrultusunda Alakoyun köyüne giden Fatoş Öztürk Yıldırım, kız öğrencilere kişisel bakım, hijyen ve saç bakımı konularında bilgi verdi.
Kız öğrencilerin saç kesimi ve bakımını da yapan Yıldırım, öğrencilerin güzel bir gün geçirmesini sağladı.
Çalışmayı yerinde takip eden Kaymakam Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer ise öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.
Ömer Faruk TUNCER,Ağrı,Hamur
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:40