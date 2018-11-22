Hamur'da Sağanak Etkili Oldu

Ağrı
'nın Hamur
ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yağış nedeniyle ev ve işlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
İlçede yaşayan Ercan Karaboğa, yağışların vatandaşları zorlamasına rağmen bunu bereket olarak gördüğünü söyledi.
Karaboğa, "Yağmur her zaman iyidir. Bazı yerlerde yağış olmadığı için yağmur duasına çıkılıyor. Bizim şükretmemiz gerekiyor." dedi.
Trafik akışında kısa süreli aksamaların yaşandığı ilçede, okul çıkışı öğrenciler de zaman zaman evlerine dönerken zorlandı.
Ağrı,Hamur
22 Kasım 2018 Perşembe 16:26