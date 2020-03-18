Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerden Çanakkale Türküsü
Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip hazırladı.
18.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:02
Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip hazırladı.
Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için hazırladıkları klipte Ağrı ve Hamur'da bulunan bazı bölgelerde kaydedilen görüntülere de yer verildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç'un da yer aldığı klip, şehitlere armağan edildi. - AĞRI
Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için hazırladıkları klipte Ağrı ve Hamur'da bulunan bazı bölgelerde kaydedilen görüntülere de yer verildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç'un da yer aldığı klip, şehitlere armağan edildi. - AĞRI
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Hamur, Ağrı, Güncel
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