'Hamurumuzda sevgi var' projesi hayata geçti

MUĞLA'da zihinsel engelli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi ve tek başlarına kalmaları durumunda neler yapabileceklerini göstermeleri için 'Hamurumuzda sevgi var' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrencilerin yaptıkları 'Muğla halkası' isimli kuru pasta, kent merkezindeki çeşitli mekanlarda 2 liradan satışa sunuluyor.
Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde öğrenim gören zihinsel engelli öğrenciler, yetenekleri ile dikkat çekiyor. Okul idaresi tarafından engellilerin meslek öğrenmelerinin sağlanması, sosyal faaliyette bulunması ve tek başlarına kalmaları durumunda neler yapabileceklerini göstermeleri amacıyla 'Hamurumuzda sevgi var' projesi hayata geçirildi. 10 engelli öğrenci, haftanın 3 günü proje kapsamında, 'Muğla halkası' adlı kuru pastadan 100 adet yapıyor. Yapılan kuru pastalar ise kafeteryalar, büfeler ve çeşitli işletmelerde 2 liradan satılıyor. Elde edilen gelirle, pastanın masrafı ve okulun ihtiyaçları karşılanıyor.
Engellilere güvenilmesi ve şans verilmesi gerektiğini belirten Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Turcan Tuğba Reyhani, "Evlatlarımız yapılamayacak denilen her şeyi başarılabilecek kapasiteye sahip. Özel bireylerimiz, sosyal alanların yetersizliğinden dolayı kendilerini ifade etme yetersizliği yaşıyorlar. Yeter ki onlara güvenelim ve şans verelim. Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır. Projemiz, öğrencilerimizin sağlıklı bireylerle olumlu iletişim kurması, kendilerine ait bir sosyal ortam yaratmaları ve tek başlarına kalmaları durumunda neler yapabileceklerini göstermeleri için büyük öneme sahip. Proje kapsamında üretilen Muğla halkaları, Menteşe Belediyesi iş birliğiyle 2 liradan satışa sunuluyor" dedi.
- Muğla
Muğla
, Güncel
Kaynak: DHA