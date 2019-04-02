Hamza Efe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BOLU DÖRTDİVAN belediye başkan adayı olan Hamza Efe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU DÖRTDİVAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hamza Efe isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BOLU DÖRTDİVAN adayı Hamza Efe kimdir? Bağımsız BOLU DÖRTDİVAN adayı Hamza Efe yüzde kaç oy aldı?

Hamza Efe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BOLU DÖRTDİVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hamza Efe DÖRTDİVAN ilçesinde % 46,74 oranında oy almıştır. DÖRTDİVAN ilçesinde % 46,74 oranında oy olan Hamza Efe adlı Bağımsız adayı toplamda 1.045 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU DÖRTDİVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.