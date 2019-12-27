Haberler » Spor » Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Spor

Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi

9 kişi kaldıkları maçta Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın hakemini sert bir dille eleştirdi.

27.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:22

Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'a 4-1 mağlup oldukları maç sonrasında Nadir'e verilen kırmızı karta isyan etti.

Fırat Aydınus'un yanlı bir karar verdiğini belirten Hamzaoğlu, "Konuşayım mı diye çok düşündüm ama bir şeyler söylemek gerekiyor. Bazen insan bir suç işler ama azmettirici vardır. Önceki faulü vermezseniz, oyuncu sinirlenir, alışkanlıktan ağzından bir şey çıkabilir. Doğru değil ama oyuncuyu da anlamak lazım. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm, burada da çevirsinler demiyorum, orada da çevirmesinler diyorum. Yasin'e çıkan kırmızı kart neyse, pozisyon gereği. Bu çifte standart yüzünden bu hale geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:12   84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Spor
23:12   Ertaç Özbir: "11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik" - Spor
23:09   Milletvekili Alpay Özalan: TFF'nin kararına herkesin uyması gerekir - Spor
23:09   Ertaç Özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Spor
23:08   Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Spor
23:04   Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Spor
22:32   Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu - Spor
21:47   Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
21:20   Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki - Spor
27.12.2019 23:28:56