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Hamza Hamzaoğlu: "Oyun anlayışımızı iyi bir noktaya getirdik"

Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu oyun anlayışı olarak iyi bir noktaya geldiklerini söyleyerek, zor bir maçı kazandıklarını ve şimdi daha zor hedefleri olduğunu belirtti.

24.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:15Hamza Hamzaoğlu:
deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan 'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu oyun anlayışı olarak iyi bir noktaya geldiklerini söyleyerek, zor bir maçı kazandıklarını ve şimdi daha zor hedefleri olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün önemli bir maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti. Geldiğimizden bu yana iyiye gidiş vardı. Milli arada eksiklerimizi tamamlamak için gayret ettik. Bugün de bunu görmemiz gerekiyordu. Zaman zaman tam oturtamamış olsak da, oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik. Kasımpaşa'yı da tebrik ediyorum, bugün onlar da kazanabilirdi maçı ama oyuncularım son ana kadar maçı istedi. Geldiğimiz 3 haftadan bu yana farklı oyuncular sahaya sürmemize karşın hepsi katkı sağladılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Hedefler, ulaştıkça zorlaşır ve uzaklaşır"

Göreve gelmesinin ardından 3 maçta toplanan 7 puan sonrasında hedeflerin yükselip yükselmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, "Tabii ki bunun için erken ama ilerleyen yıllar için soruyorsanız, koyduğumuz bazı hedefler var ve bunlara ulaşıp ulaşamayacağımızı zaman gösterecek. İyi bir kadromuz iyi niyetli oyuncularımız var. Zaman bizi nereye taşır bilemeyiz ama hedefler, ulaştıkça uzaklaşır ve zorlaşır. Oyuncularımızla yaptığımız konuşmada Kasımpaşa karşısında deplasmanda kazanmamız gerektiğini söylemiştik. Bu zor bir maçtı ve bunu başardık, şimdi daha zor hedefler var" dedi. Bu maçta şans vermediği Yasin'le ilgili de konuşan Hamzaoğlu, "Yasin'e bu maçta ihtiyacımızın olduğunu düşünmedim, farklı oyunculara ihtiyacımız oldu. Daha önceki haftada kendisinin fayda sağlayacağını düşünmüştüm, bugün de daha farklı oyunculara ihtiyaç vardı. Bütün oyuncularım hazır şekilde bekliyor. Biz bir takımız ve çok farklı özelliklere sahip, çok farklı yetenekleri olan bir kadro var elimizde. Kime ihtiyacımız olursa onu değerlendireceğiz. Ciddi şekilde çalışıyorlar, birlikte sevinip birlikte üzülüyorlar" diyerek sözlerini sürdürdü. Hamza Hamzaoğlu son olarak Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sadece öğretmenlerin değil, antrenörlerimizin ve eğitimcilerimizin, bu ülkeye iyi insan yetiştiren herkesin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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