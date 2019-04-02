Hamza Sahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP TEKİRDAĞ büyükşehir belediye başkan adayı Hamza Sahin oldu. DP adayı Hamza Sahin, TEKİRDAĞ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP TEKİRDAĞ büyükşehir belediye başkan adayı Hamza Sahin ile ilgili seçim sonuçları ve TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP TEKİRDAĞ büyükşehir belediye başkan adayı Hamza Sahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. TEKİRDAĞ aday yarışı ve TEKİRDAĞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

TEKİRDAĞ Seçim Bilgileri

TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.360 olduğu belirlendi.

TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.360 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

TEKİRDAĞ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 750.441 olduğu belirlendi.

TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 640.044 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Sahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP TEKİRDAĞ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hamza Sahin, TEKİRDAĞ yarışında % 0,41 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Hamza Sahin toplamda 2.551 adet oy sayısına ulaştı.

Hamza Sahin Kimdir?

Hamza Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

DP TEKİRDAĞ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.