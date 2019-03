Hamza Şayir Projelerini Açıkladı

54 maddelik beyannamesini açıklayan Şayir, "2004'ten önceki Dilovası'nı çok iyi biliyoruz. Karşımızda geçmişe özlem duyanlar var. Dilovası'nı eski haline geri götürülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde hazırladığı seçim beyannamesini hemşehrileri ve kamuoyuyla paylaşan Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, 54 maddelik seçim beyannamesini açıkladı. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçim beyannamesi ve meclis üyesi aday tanıtım toplantısına Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir'in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Dilovası Belediyesi Başkanı Ali Toltar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, YRP İlçe Başkanı Ercan Oğuz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, belediye meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, STK Başkanları ve çok sayıda Dilovalı vatandaş katıldı.

31 MART'TA YENİ BİR ZAFER DAHA KUTLAYACAĞIZ

Programda 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak açılış konuşması yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, kendilerini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür ederek, "10 yıldır Dilovası'nı yöneten AK kadrolar Dilovası'nda güzel projelere imza attı. İnşallah Hamza kardeşimiz1 Nisan'dan sonra da projelerin tamamını hayata geçirerek bizleri gururlandıracaktır. Sizlerden takipçisi ve destekçisi olmanızı istiyorum. İnşallah 31 Mart akşamı hep birlikte yeni bir zaferi kutlayacağız" şeklinde konuştu.

HER ZAMAN HAMZA ŞAYİR'İN YANINDA OLACAĞIZ

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "2014'te halkımızın takdiri ile geldiğimiz görevimizde her zaman halkımızın yanında onların iyi gününde kötü gününde yanlarında olmaya ve verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye çalıştık. Süreç içerisinde eksiklerimiz hatalarımız oldu. Ancak her zaman daha güzel bir Dilovası için çalıştık. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da Hamza kardeşimiz kaldığımız yerden bayrağı daha da yukarılara taşıyacak. 5 yıl boyunca bu güzel halka en iyi hizmeti yapacaktır. Biz her zaman onun yanında olacağız. Onun başarısı ve Dilovası'nın gelişmesi için destekçisi olacağız" dedi.

DİLOVASI HALKI NE İSTİYORSA YAPACAĞIZ

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu kapıya kadar yığılan ayakta dinleyen arkadaşlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Biz samimiyetle söylüyoruz; Dilovası bizim yüreğimizin en içinde yer etti. Önümüzdeki dönem de Dilovası'nda yaşamanızdan mutlu olmanız için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız. Beyannamede eksik görürseniz onu da yapacağız. Dilovası'nın hak ettiği ne hizmet varsa, insanımız ne istiyorsa söz veriyorum yapacağız. Hamza kardeşimin arkasındayız. Dilovası'nın sorunları ancak hükümet desteği ve Büyükşehir gücüyle çözülür. Sorunların hepsini biliyoruz. Kömürcüler OSB konusunda Cemil Yaman vekilimiz uğraşıyor. Çevre Bakanımız konuyu biliyor. Bir ilçe belediye başkanı her şeyi tek başına başaramaz. Büyükşehir'de bizi Dilovası'nda Hamza kardeşimizi desteklerseniz bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Allah'ın izniyle bu seçim bitmiş. Salon onu gösteriyor. Bunları yapabilmemiz için Büyükşehir'de bana, Dilovası'nda Hamza kardeşime destek vermenizi istiyorum" dedi" ifadelerine yer verdi.

KİRLİ PAZARLIKLARI SANDIĞA GÖMECEĞİZ

Dilovası'nın siyasette zor bir yer olduğunu belirten MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise, "Dilovası'nı çok iyi biliyorum. Anadolu'nun örf ve adetlerini uygulayan, Dilovası insanın misafirperverliğini, sıcakkanlığını ve samimiyetini yaşamış birisiyim. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi önümüzde önemli bir yerel seçim var. Biz Cumhur İttifakı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkan adayımız Hamza Şayir'e sonuna kadar destek olacağız ve projelerinin takipçisi olacağız. Hamza Şayir'in Dilovası'nda seçim alması için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Değil elimizi taşın altına koymaya gerekirse biz başımızı koyacağız. Ne olursa olsun Dilovası'nda Cumhur İttifakı kazanacaktır. Kimse MHP üzerinden de kirli siyaset yapmasın. İnşallah 31 Mart'ta kimin adam kimin madam olduğunu herkes görecektir. Zillet İttifakı'nın kirli pazarlıklarını, şahsi menfaatlerini sandığa gömeceğiz" dedi.

TALANCILARA DİLOVASI'NI TESLİM ETMEYELİM

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise; "1 Nisan sabahında güneş Dilovası'nda bir başka güzel doğacak. Biz asil cümlemizi 31 Mart sabahı sandığa giderek söyleyeceğiz. Ben Dilovalılara güveniyorum. Biz bu milleti asla aldatmadık.Bizimderdimiz ve davamız Dilovası'dır, Kocaeli'dir, Türkiye'dir. Dilovası'ndan güçlü bir destek vermeye hazır mısınız? Yalancılara, talancılara Dilovası'nı teslim etmeyelim. Yaklaşık 23 günümüz kaldı. Kapı kapı dolaşalım. Sıkmadık el girilmedik gönül bırakmayalım. İnşallah hep birlikte 31 Mart akşamı yeni bir zaferi yaşayacağız." dedi.

KOCAELİ 13-0 OLACAK

Eryarsoy ise, "AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, "Kocaeli'de Büyükşehir'i kim kazanacak diye bir tartışma yok. Peki Dilovası'nda kim belediye başkanı olacak diyorlardı. Bu akşam buradaki tablo gösteriyor ki Hamza Şayir Başkanımız, Dilovası Belediye Başkanımız olacak inşallah. Seçime sayılı günler kaldı. Uyumayacağız. Daha çok çalışacağız. Dilovası ile birlikte Kocaeli yine 13-0 olacak. Bizim bundan şüphemiz yok."dedi.

DİLOVASI'NA DEĞER KATACAK PROJELER

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2023 yürüyüşümüze, 2051 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda Dilovamız için gerekli çalışmaları planladık. Hazırlamış olduğumuz hizmet odaklı projeler, toplumumuzun tüm katmanlarına dokunacak şekilde hazırlandı. Bu projeler ilçemizin gelişmesi için büyük hamleler olacaktır inşallah. Gelecek 5 yılda Dilovamızı şekillendirecek olan seçim beyannamemizde çocuklarımız, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz, yaşlılarımız kısacası Dilovası'na değer katacak ve tüm Dilovası kendine ait bir değer bulacaktır" dedi.

DİLOVASI GELECEĞE İMZA ATSIN

Konuşmasına devam eden Şayir, "Adaylığımın açıklandığı ilk günden bu yana hep şunu söylüyorum. İlçemiz hizmet alacaksa arkasında güçlü hükümetimiz, bakanlıklarımızı ve Büyükşehir belediyemizi almak zorundadır. Bu güçlü yapıları alması lazım ki Dilovası hak ettiği hizmeti alsın. Dilovası şahlansın. Geleceğe imza atsın diyoruz. Yola çıkarken halkımızdan Dilovası'nda önemli bir değişim yaşatacak ve daha güzel Dilovası'nı ortaya çıkartacak olan 54 projemizi iyi incelemelerini istiyorum. Ve bir kez daha söylüyorum. Yapamayacağım hiçbir taahhüdüm olmayacak. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana projelerimizin hayata geçmesi için canla başla çalışacağım.

BAŞARAMAYACAKSINIZ BOŞUNA UĞRAŞMAYIN

Dilovası halkı 2004'ten önceki Dilovası'nı çok iyi biliyorsunuz. Şimdi geçmişe özlem duyanlar var. Bizler geçmiş Dilovası'nı çok iyi biliyoruz. İnşallah Dilovası'nı eski günlerine geri götürülmesine izin vermeyeceğiz. Bizi bizlerin arasına nifak tohumları ekerek yenmek istiyorlar. Biz kocaman ve hep birlikte bir aileyiz. Kimse bizim aramıza nifak tohumları ekemeyecek. Vekilimizle, Belediye Başkanımızla, İlçe Başkanımızla kol kolayız. Başaramayacaksınız boşuna uğraşmayın."dedi.

Şayir, konuşmasının ardından proje sunumuna geçen projelerini tek tek açıkladı.

Kaynak: Bültenler