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Hamza tümeninden sivillere: bizim hesabımız sizlerle değil, ypg/pkk ile

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusu ile birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Hasan Abdullah Külli, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgede yaşayan sivillere Kürtçe seslenerek "Korkmayın, bizim hesabımız sizlerle değil, terör örgütü YPG/PKK" ile dedi.

12.10.2019 12:02Hamza tümeninden sivillere: bizim hesabımız sizlerle değil, ypg/pkk ile

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusu ile birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Hasan Abdullah Külli, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgede yaşayan sivillere Kürtçe seslenerek "Korkmayın, bizim hesabımız sizlerle değil, terör örgütü YPG/PKK" ile dedi.

Suriye Milli Ordusu El Hamza Özel Kuvvetler Tümeni bünyesindeki "Kürt Şahinleri Tugayı" komutanı Hasan Abdullah Külli,  Suriye'de Resulayn ilçesinden Kürtçe seslendi. Sivillere Suriye Milli Ordusu'ndan korkmamalarını isteyen Külli, "Kürt kardeşlerim müsterih olsunlar. Bizim hesabımız terör örgütü YPG/PKK ile. Terörün başını ezeceğiz, kardeşlerimizi ise kucaklayacağız. Biz de Kürt olarak buraya savaşmaya geldik. Afrin'de olduğu gibi sizi kurtaracağız" dedi.



Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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