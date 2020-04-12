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Hamza Yerlikaya'dan sosyal medyada nostaljik paylaşım

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak, takipçilerine "Mahalle maçlarının kurallarını" sordu.

12.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:58
Hamza Yerlikaya'dan sosyal medyada nostaljik paylaşım
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak, takipçilerine "Mahalle maçlarının kurallarını" sordu.
Hamza Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Biraz nostalji yapalım. Mahalle maçının kurallarını hatırlayanlar? Ben başlıyorum; kaleden kaleye gol olmaz beyler." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın mesajına başta futbol dünyasından olmak üzere çok fazla kişi cevap verdi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'nın attığı tweeti yaklaşık 3 bin kişi beğenirken paylaşıma binden fazla yorum yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hamza Yerlikaya, Twitter, Güncel
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