Hamza Yerlikaya'dan sosyal medyada nostaljik paylaşım
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak, takipçilerine "Mahalle maçlarının kurallarını" sordu.
12.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:58
Hamza Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Biraz nostalji yapalım. Mahalle maçının kurallarını hatırlayanlar? Ben başlıyorum; kaleden kaleye gol olmaz beyler." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın mesajına başta futbol dünyasından olmak üzere çok fazla kişi cevap verdi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'nın attığı tweeti yaklaşık 3 bin kişi beğenirken paylaşıma binden fazla yorum yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Hamza Yerlikaya, Twitter, Güncel