Hamza Yerlikaya, Mersin'de Gençlerle Buluştu

Kaynak: İHA

Asrın güreşçisi olarak tarihe geçen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, Mersin'de gençlerle buluştu.Yerlikaya ve Er, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri, gençlik merkezleri ile KYK Yurtlarında incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Yerlikaya ve Er, ilk olarak Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve Şube Müdürü Osman Yıldızbakan ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette makamda Vali Su ile sohbet eden Yerlikaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Yerlikaya, Olimpik Cimnastik Salonu, Servet Tazegül Spor Salonu, Mersin Gençlik Merkezi, Yenişehir Erkek ve Kırkkaşık Kız Yurtlarında gençlerle buluşarak, yapılan çalışmalarını yerinde inceledi. Olimpik Cimnastik Salonu'nda antrenman yapan sporcularla yakından ilgilenen ve antrenmanlarını izleyen Yerlikaya, Bakü ve Doha'da yapılacak olan Dünya Kupası hazırlıklarını Mersin'de sürdüren Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım kampında bulunan milli sporcuları da ziyaret ederek, başarılar diledi.Olimpik Cimnastik Salonu incelemelerin ardından Servet Tazegül Spor Salonuna geçen Yerlikaya, basketbol ve judo antrenmanı yapan sporcularla bir araya gelerek spor salonunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yerlikaya, Yenişehir erkek ve Kırkkaşık Kız Yurtlarında öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla uzun süre sohbet etti. - MERSİN