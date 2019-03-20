Hamza Yerlikaya: "Zillet İttifakını Yerle Bir Edeceğiz"

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Millet İttifakına tepki göstererek, "Biz zillet ittifakını yerle bir edeceğiz. Vandalcıların, devletimizin kurumlarını talan etmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.Muş Sultan Alparslan Havalimanında Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, ilk ziyaretini Muş Valiliğine yaptı. Valilik şeref defterini imzalayarak Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile makamda sohbet eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya, daha sonra merkezde bulunan Müştak Baba Kız Yurdu ve Danişmend Gazi Erkek Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle yemek yedi. Daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Yerlikaya, partililerle bir araya geldi.Muş'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Gerçekten Muş'a gelmek, Muş'ta olmak bir ayrıcalık, bir onur, bir şereftir. Bunu da sizin bilmenizi arzu ediyorum. Belediye başkan adayımız proje hazırlığı yapmışlar. Yükün ağırlığı da bizde, bizim bakanlıkta. Yapmış olduğu ve yapmayı arzu ettiği projelerin altına bakanlık olarak imza atıyoruz. Bunu kalben söylüyoruz, biz Muş'un emrindeyiz, Muş ile beraber yürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Muş ile beraber yol yürümeyi arzu ediyor ve bu yolda da devam ediyoruz. Bugün Afrika'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, nerede bir mazlum varsa; mazluma ses çıkartıp, kapısını açan, kalbini açan, yüreğini açan bir liderin partisinde ve ekibinde olmaktan şeref duyuyorum. 31 Mart seçimi bundan ibarettir. Sadece bir AK Parti'ye, AK Parti adayına verilen oy değildir" dedi."Biz zillet ittifakını yerle bir edeceğiz"Zillet ittifakını yerle bir edeceklerini belirten Yerlikaya, "Biz zillet ittifakını yerle bir edeceğiz. Vandalcıların, devletimizin kurumlarını talan etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Burada çok ince bir çizgi var. Biz devletimizin imkanlarını Vandalcılara, zillet ittifakına teslim etmeyeceğiz. Biz dik duracağız, bu uğurda partimizin adaylarına sıkı sıkı sarılıp Muş'ta öyle bir ses çıkaracağız ki, Türkiye'ye bir mesaj olacak. Biz varız, devletimizle beraberiz, devletin başı ile beraberiz" diye konuştu."Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz"Cumhur İttifakı ile yola devam edeceklerini ifade eden Yerlikaya, "Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz. 25 Mart'ta dünya liderimiz Muş'a geliyor. Bizlerde zaten Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetki sınırlarında yolumuza devam ediyoruz. Fitne kol gezerken, herkes birbirini erteler ötelerken, bizler asla birbirimize düşmeyeceğiz. 31 Mart'ta hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Ben inanıyorum" ifadelerini kullandı."Muş, o süslü adaya şamarı vuracaktır"HDP Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık'ı işaret ederek, Muşluların kendisine şamarı vuracağına dikkat çeken Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Muş, o süslü adaya da şamarı vuracaktır. Fildişi kulelerinde oturup, monşer gibi takılıp, 'ben Muşluyum' deyip gelecek. Burası da ona gerekli şamarı vuracak. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta yolumuza devam, hizmetimize devam. Belediyecilikte Recep Tayyip Erdoğan gibi belediyeciliğin mutfağından gelmiş bir liderin ekibindeyiz. Buna inanıyorum, adayımız Muş'u Paris'in bir parçası haline getirecektir.""Ezan okunurken ıslık çalanlara da 31 Mart'ta dersini millet olarak vereceğiz"Ezanı ıslıklayanlara da tepki gösteren Yerlikaya, "Ezan okunurken ıslık çalanlara da 31 Mart'ta dersini millet olarak vereceğiz. Demokrasiyle ders vereceğiz. Sandık demokrasidir, sandık milletin gücüdür. Biz sandıkla ders vereceğiz inşallah" dedi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da projelerini anlatarak, "Biz bu dönemin projelerine biraz göz gezdirdiğimizde, bizim ana finansörümüz Gençlik ve Spor Bakanlığı olacaktır. Bu noktada valimiz, milletvekilimiz, il başkanımız ve ilimizin bürokratlarıyla birlikte seçim manifestomuzun yayınlanması ile birlikte Kurtik Dağı'na çıktık. Kurtik Kayak Merkezi yapıldığında bu şehirde asgari 6 ay kayak sporu yapılacaktır. Bizim de ana projelerimizden birisi Bağlar ve Kurtik Kayak Merkezi arasındaki teleferik projemizdir. Bu projemizi inşallah sizlerle birlikte koordineli bir şekilde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından partililerle birlikte İstasyon Caddesi üzerindeki esnaflara ziyaret gerçekleştiren Yerlikaya, daha sonra sırasıyla KADEM ve TÜGVA'ya ziyaret gerçekleştirdi.Yerlikaya, buradaki temaslarının ardından Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve beraberindeki heyetle birlikte kapalı spor salonundaki sporcularla bir araya gelerek, daha sonra yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.Yerlikaya, daha sonra gençlik merkezinde kendisini bekleyen gençlerle bir araya geldi.Ziyaret sonrası Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Bitlis'teki programlarına katılmak üzere karayolu ile Muş'tan ayrıldı. - MUŞ