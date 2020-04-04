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Hamzabeyli'de 24 Milyon 650 bin adet makaron ile 44 kilogram esrar ele geçirildi

Hamzabeyli'de 24 Milyon 650 bin adet makaron ile 44 kilogram esrar ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen iki tırda 24 milyon 650 bin adet makaron ile 44 kilogram esrar ele geçirildi.

04.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:36
Hamzabeyli 'de 24 Milyon 650 bin adet makaron ile 44 kilogram esrar ele geçirildi
EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen iki tırda 24 milyon 650 bin adet makaron ile 44 kilogram esrar ele geçirildi.
Bulgaristan'dan Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen yabancı plakalı tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından riskli olarak değerlendirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletilen değerlendirme neticesinde araç ve gerçekleştirdiği işlemler takip altına alındı.
X-ray taramasına sevk edilen tırda, aracın içerisinde beyan edilen tuvalet kağıdı cinsi eşyanın bulunmadığı, bunun yerine dorsenin kaçak sigara üretiminde kullanılan makaron (filtreli sigara kağıdı) cinsi eşya ile dolu olduğu tespit edildi.
Dedektör köpeklerin araç dorsesinin alt bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, aracın dorsesinin altına bağlanarak gizlenmiş vaziyette 5 adet valiz olduğu saptandı. Söz konusu valizlerin içerisinde bulunan 44 kilogram maddenin uyuşturucu test kiti ile yapılan analizinde esrar cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.
Yapılan tespitler neticesinde genişletilen araştırmada gümrük sahasında bulunan bir başka tırın da beyan edilen yük bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle kaçakçılık olayıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Söz konusu tırda yapılan kontrollerde aracın branda halatının kesildiği ve daha sonra bir düzenek yardımıyla tutturulduğu anlaşıldı. Araçta yapılan aramada bu aracın dorsesinin de makaron ile doldurulduğu tespit edildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde iki tırda toplam 24 milyon 650 bin adet makaron ve 44 kilogram esrar yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 500 bin Türk lirası olduğu belirlindi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. Hamzabeyli’de 24 Milyon 650 bin adet makaron ile 44 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli, 3. Sayfa

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Hamzabeyli'de 24 Milyon 650 bin adet makaron ile 44 kilogram esrar ele geçirildi
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