Hamzaçebi: İstanbul ve Ankara'yı Kazanacağız

30 Kasım 2018 Cuma 17:50



30 Kasım 2018 Cuma 17:50

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, "Bu seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız. Bu bir başarıdır" dedi. Hamzaçebi, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen "Yerel Yönetim ve Yerel Seçim Stratejileri" konulu konferansa katıldı."39 İLÇEDEN 30'UNA YAKLAŞACAĞIZ"Bir öğrencinin yerel seçimlerde CHP'nin başarı elde edip edemeyeceği yönündeki sorusuna yönelik Hamzaçebi, "Bu seçimlerde iki şehri örnek vereceğim. İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız. Bu bir başarıdır. Yanına Antep, Mersin ve Adana'yı da ilave edebilirim. Diğer büyükşehirleri de ekleyebilirim. İstanbul'da şu an 39 ilçenin 14'ü CHP'dedir. Bunu 30'a yaklaştıracağız" diye konuştu."SEÇMENLE PARTİ BAĞI ZAYIFLAR"Genel seçimlerde ittifaklar kurulduğunu hatırlatan Hamzaçebi, "Her ittifakın genel seçimlerde almış olduğu oyların toplamının yerel seçimlerde de alacağı şeklindeki sonuçlar yanlıştır. Yerel seçimlerde seçmenle siyasal partiler arasındaki bağ zayıflar. Aday profili öne çıkar. O profilin taşıdığı özellikler seçmen için oy vermiş olduğu partiyle bağının ötesine geçer. Onun için yapılan ittifakları ihtiyatla değerlendirmek lazım. O nedenle bu seçim adayın öne çıktığı bir yerel seçim olacaktır" dedi."DIŞARIDAN DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYORLAR"Türkiye'de geçtiğimiz genel seçimlerin ilk kez ittifakların yarıştığı bir seçim olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Parlamentoda Cumhurbaşkanının yasa çıkarabilmesi için kendi siyasal partisinin desteği dışında desteğe ihtiyaç duymaktadır" diye konuştu.YAĞ LEKESİ BENZETMESİ1950'den bu yana İstanbul'un yüzde bin 300 arttığını kaydeden Hamzaçebi, İstanbul'un gayrimenkul bazında büyüdüğünü söyledi. Hamzaçebi, "İstanbul bir yağ lekesi gibi büyüyor. İstanbul'da yaşayan, gelecek umudunu koruyan büyümeyi gerçekleştiremiyor" dedi.