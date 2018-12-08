Hamzaçebi, Otizmli Çocuklarla Bir Araya Geldi

CHP
Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi
, 0-18 yaş grubunda 352 bin otizmli genç bulunduğunu belirterek, "Ancak bunların sadece 26 bini eğitim görüyor. Bu eğitimin süresi de ortalama 2 saat, bunu haftalık 3 saate çıkarmak zorundayız. Haftalık 3 saatlik eğitimi otizmli çocuklarımıza sağladığımızda, toplam otizmli bireylerin yarısının sorunu çözmüş oluyoruz." dedi.
Hamzaçebi, Beykoz
Otizmli Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (BOÇAY) tarafından otizmli çocuklar yararına Beykoz Koru Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Türkiye
'deki engelli yurttaş sayısının 2002'de nüfusun yüzde 12,3'ünü oluşturduğunu hatırlatan Hamzaçebi, 2011'deki Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilerine göre, nüfusun yaklaşık 6 milyonluk kısmının engelli yurttaşlardan oluştuğunu ve bunların 1 milyon 250 bininin otizmli birey olduğunu kaydetti.
Hamzaçebi, doğuştan 3 yaşına kadar tespit edilebilen norölojik bir bozukluk olan otizmde tanı konulmasının, aileler ile toplumun bilgisine ve duyarlılığına bağlı olduğuna değinerek, "Otizmde en büyük mesele tanının erken konulmasıdır. Tanı ne kadar erken konulursa, otizmli çocuklarımızı o kadar kazanabiliriz. Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü otizm kelimesini duymuş ve bu 3 kişiden sadece 1 tanesi otizmin anlamını biliyor. Dünyada ve Türkiye'de her 68 kişiden birisi otizmli olarak doğarken, Türkiye'de ancak 10 kişiden bir kişi otizmin ne olduğunun farkında. Farkındalığı artırmak, toplumsal hassasiyeti, ilgimizi o alana yöneltmek, toplumun, devletin ve belediyelerin görevidir, hepimizin de görevidir. Hiç kimse bu görevden kendisini soyutlamamalıdır. " diye konuştu.
"Belediyelerin ve devletin görevi, otizmli çocukların sosyalleşmesini sağlamak"
Hamzaçebi, otizmli çocukların yaşıtlarıyla beraber olmaya, sosyalleşmeye, toplumsallaşmaya ve eğitime ihtiyaç duyduğunu belirterek, eğitim konusunda devlete, belediyelere önemli görevler düştüğünü söyledi.
Belediyelerin ve devletin görevinin, otizmli çocukların sosyalleşmesini sağlamak olduğunun altını çizen Hamzaçebi, şöyle konuştu:
"Her otizmli çocuğumuzun, her normal insan gibi ihtiyaçları vardır, eğitim, sağlık, eğlenme, sosyalleşme ihtiyaçları var. İhtiyaçlar herkes için aynıdır ama buna ulaşmada otizmli ve engelli çocuklarımızın zorluğu var. Eğer sosyal olanaklar, toplum ve devlet tarafından karşılanmıyorsa, bu çocuklar eve hapsediliyor. Bu çocuklarımızın eve hapsedilmesi en büyük problemimizdir. 0-18 yaş grubu arasında 352 bin otizmli gencimiz var, ancak bunların sadece 26 bini eğitim görüyor. Bu eğitimin süresi de ortalama 2 saat, bunu haftalık 3 saate çıkarmak zorundayız. Haftalık 3 saatlik eğitimi otizmli çocuklarımıza sağladığımızda, toplam otizmli bireylerin yarısının sorunu çözmüş oluyoruz. Her normal insan gibi onlar da hayata katılıyor ve eğitimlerini görüyor. Üniversiteyi okuduktan sonra iş buluyor ve hayata katılıyor. Bunu sağlamak hepimizin görevidir."
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'nda otizmli çocuklar için koştuğunu hatırlatarak, gelecek yıl yine otizmli çocuklar yararına koşacağını ifade etti.
Otizmli çocukların halk oyunları gösterisi sunduğu programda, derneğin küçük gönüllüsü 4 yaşındaki Asmin Toprak, Hamzaçebi'ye otizmli çocukların yaptığı bir hediyeyi sundu.
Programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut
, iş adamları, sanatçılar, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:02