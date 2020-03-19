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Hamzaçebi: "Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi.

19.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:13
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması
ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi. (3) Hamzaçebi: ’Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...

Kaynak: AA

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Hamzaçebi: "Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Akif Hamzaçebi, Güncel

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