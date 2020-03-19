Hamzaçebi: "Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi.
19.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:13
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşmasıANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hamzaçebi: "Sağlık personeli olağanüstü şartlarda fedakarane çalışıyor onların bu fedakarlıklarının...
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Akif Hamzaçebi, Güncel