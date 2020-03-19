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Hamzaçebi: "Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi.

19.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:01
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması
ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, basın toplantısı düzenledi. (4) Hamzaçebi: ’Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır’

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Hamzaçebi: "Sicil affına şiddetle ihtiyaç vardır"
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Akif Hamzaçebi, Güncel

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