02.07.2019 12:17
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Hamzakoy Plajı'na 3. kez "Mavi Bayrak" verildi

Hamzakoy Plajı

Gelibolu Belediyesine ait Hamzakoy Halk Plajı, başvuruların değerlendirilmesinin ardından 3. kez Uluslararası Çevre Ödülü olan "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı.

Gelibolu Belediyesine ait Hamzakoy Halk Plajı, başvuruların değerlendirilmesinin ardından 3. kez Uluslararası Çevre Ödülü olan "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı.
Temiz, bakımlı, güvenli ve temiz bir çevrenin sembolü olan "Mavi Bayrak" için Hamzakoy Plajı'nda tören düzenlendi.
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar , törende yaptığı konuşmada, Hamzakoy'un Dünya Çevre Eğitim Vakfına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 3. kez Mavi Bayrak ödülüne layık görüldüğünü söyledi.
Plajda yapılan düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Hamzakoy Halk Plajı'nın tamamını halka açık ve ücretsiz hale dönüştürüldüğünü belirten Özacar, "2019 yılı için Mavi Bayrağımız hayırlı ve uğurlu olsun. İlçemizin denizlerdeki güzelliği ve temizliği bu ödülle taçlandırılarak tescillenmiştir. Mavi bayrak temiz ve örnek plaj demek. Tabii ki de bu gurur Gelibolu'nun. Sadece bu güzellikleri yapmakla olmuyor. Önemli olan bu yapılanları korumak ve temiz tutmaktır." dedi.
Konuşmaların ardından Mavi Bayrak, göndere çekildi.
Kaynak: AA
Mustafa Özacar , Gelibolu , Kültür Sanat

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