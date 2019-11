Hamzalar Mahallesi sakinleri Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi

Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi'nde, mahalle sakinleri kendi ürettikleri üzümlerden kuruttukları kuru üzümleri dualarla Suriye 'de görev yapan askerlere gönderdi.İlçeye bağlı Hamzalar Mahallesi sakinleri kendi tarlalarında üretimini gerçekleştirdikleri ve coğrafi olarak yöreye has olan keçimen üzümlerini toplayıp, kuruttuktan sonra Barış Pınarı Harekatına destek için Suriye'deki Mehmetçiğe gönderdi.Bozkır Hamzalar Mahallesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'nın protokol konuşmalarının ardından Bozkır Hamzalar ilkokulu öğrencileri Komanda Marşı'nı söyledi.Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar da burada yaptığı konuşmasında "Milletimiz devletimizin her zaman arkasındadır, toprağının Anadolu Coğrafyasının her zaman savunucusu olmuştur.Bunun bir örneğini de siz değerli vatandaşlarımızın hazırlamış olduğu bu etkinlikle görüyoruz." dedi.Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ise "Bozkırımız her zaman Devletinin, Milletinin, vatanın ve Mehmetçiğinin yanında olmuştur ve bundan sonrada her zaman yanında olacaktır." dedi.Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet'in Kur'an'ı Kerim tilaveti sonrasında, sınır ötesinde görev yapan askerler için dua edildi.