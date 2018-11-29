Han'da Yollar Güzelleşiyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:16



29 Kasım 2018 Perşembe 10:16

Han Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde kilit taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor.Han Belediyesi'ne bağlı ekipler Peçene Mahallesi'nde kilit taş döşeme çalışmaları yaptı. Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı çalışmaları yerinde takip etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Şanlı, "Han Belediyemiz köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine kilit taş döşeme işine devam ediyor. Bu gün hizmetimiz Peçene Mahallemizdeydi. Hemşehrilerimizle dertleşiyoruz, onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Onlar olmasaydı bu hizmetler bana nasip olmazdı. Diğer mahallelerimizin dertlerini de tek tek çözmeye devam edeceğiz. Han'ı ve mahallelerimizi seviyoruz" dedi.Mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı Başkan Erdal Şanlı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR