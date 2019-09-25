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Han'dan erdoğan'a 'keşmir' teşekkürü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Keşmir sorununa değinmesi üzerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

25.09.2019 10:33Han'dan erdoğan'a 'keşmir' teşekkürü
Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Keşmir sorununa değinmesi üzerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Han mesajında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Genel Kurulu'nda Keşmir konusunu gündeme getirdiği ve uzun zamandır devam eden bu anlaşmazlığa çözüm önerisi getirdiği için teşekkür ediyorum. Keşmir'de BM kararların rağmen 8 milyon insan sıkışmış durumda. Erdoğan'ın Güney Asya'nın istikrar ve refahının Keşmir meselesinden ayrı tutulamayacağına dair ifadesini takdir ediyorum" diye paylaştı.



Birleşmiş Milletler, Pakistan, Han, Dünya

Kaynak: DHA

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