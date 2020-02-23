Hanau'da binlerce kişi ırkçı terör saldırısına karşı bir araya geldi

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Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter'dan "Elbet bir gün buluşacağız" mesajı yayınladı.