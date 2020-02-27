Haberler » Güncel » Hanau'da camiye tehdit mektubu - Haber

Hanau'da camiye tehdit mektubu

Almanya'nın Hanau kentinde camiye yabancı ve Müslüman düşmanlığı içeren bir mektup gönderildi.

27.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:00Hanau'da camiye tehdit mektubu
'nın kentinde camiye yabancı ve Müslüman düşmanlığı içeren bir mektup gönderildi.
Almanya'nın Hanau kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Hanau Camisi'ne posta yoluyla Hanau'da hayatlarını kaybedenlere ve Müslümanlara yönelik ırkçı bir mektup gönderildi. Cami yetkilileri yabancı ve Müslüman düşmanlığı içeren mektubun caminin posta kutusuna saat 11.00-12.00 arasında postacı tarafından bırakıldığını belirtti. Irkçı ifadelerin yanı sıra İslam düşmanlığı içeren mektubu polise teslim eden cami yetkilileri, incelemelerin başlatıldığını söyledi.
DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, "Hanau'da acımız taze iken bu mektubun gönderilmesini vahim ve insanlık dışı buluyoruz. Yarın Cuma namazı sonrası Hanau'da katledilen diğer Bosnalı ve Afganistanlı kardeşlerimizin cenaze namazı öncesi gelen bu mektup bizlerin tedirginliğini bir kat daha artırdı" ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda 4'ü Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 20:57:26