Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreni

Almanya 'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kurbanları için cenaze töreni düzenlendi.

Irkçı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenaze namazı, Hanau kentinin Marktplatz Meydanı'nda kılındı. Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz'ün cenazesine çok sayıda kişi katıldı.

Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TBMM milletvekilleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler

-Tabutların taşınması

-Türk bayrağı sarılmış tabutlar