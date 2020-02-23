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Hanau'da terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş

Almanya'da Türkler, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenledi.

23.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:50Hanau'da terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş

Almanya'da Türkler, Hessen eyaletine bağlı kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenledi.

Hanau'da düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Kurt-Schumacher-Platz Kesselstadt noktasında toplanan kalabalık, gösterinin yapılacağı Hanau Marktplatz meydanına kadar yaklaşık 2,5 kilometre yürüdü.

Yerel saatle 13.30'da başlayan yürüyüşe, Ağrılılar Kültür Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Avrupalı Demokratlar (UID), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla cami dernekleri ve saldırıda yakınlarını kaybedenler de katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntüler

-Türk bayrakları

-Diğer ülke bayrakları

-İnsanların görüntüleri

-Detaylar



Hanau, Güncel

Kaynak: DHA

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