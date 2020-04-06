Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hanau'daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı

Almanya'nın Hanau kentinde aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen'in babasının otomobili kundaklandı.

06.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:08
Hanau'daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı

Almanya 'nın Hanau kentinde aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen'in babasının otomobili kundaklandı.

Offenbach Polisi, yaptığı açıklamada, Hanau'da gece yakılan iki araçtan bir tanesinin ırkçı Tobias Rathjen'in babasına ait olduğunu doğruladı.

Açıklamada, kundaklama ile ırkçı cinayetler arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı


Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.


Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Offenbach, Almanya, Hanau, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hanau'daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Katar'dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale'de yurtta gözlem altına alındı - Haber 15:32: Büyükşehir 21 gündür maske üreterek ücretsiz dağıtıyor - Haber 15:32: Çanlı arıcıdan sağlık ve polis teşkilatına bal - Haber 15:32: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 15:32: Berat Kandili'ne doğru - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber