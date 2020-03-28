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Hanau'daki ırkçı saldırıda oğlunu kaybeden Behçet Gültekin 39 gün sonra oğluna kavuştu

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda oğlu Gökhan Gültekin'i kaybeden, kanser hastası Behçet Gültekin, oğlunun ölümünden 39 gün sonra hayatını kaybetti.

28.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:10
Hanau'daki ırkçı saldırıda oğlunu kaybeden Behçet Gültekin 39 gün sonra oğluna kavuştu

Almanya 'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda oğlu Gökhan Gültekin'i kaybeden, kanser hastası Behçet Gültekin, oğlunun ölümünden 39 gün sonra hayatını kaybetti.


Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında bulunan Gökhan Gültekin'in babası 74 yaşındaki Behçet Gültekin hayatını kaybetti. Üç yıldır kanser tedavisi gören 74 yaşındaki Behçet Gültekin, oğlunun öldürülmesinden 39 gün sona vefat etti. Oğlunun öldürülmesi döneminde metanetini koruyarak, düzenlenen her türlü etkinliğe katılarak ırkçılığa karşı tepki veren "Biz bunu hak etmedik" diyerek ırkçılığın durdurulmasını isteyen Behçet Gültekin'in cenazesi Ağrı'da toprağa verilecek.


Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı Alman Tobias Rathjen tarafından 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişi öldürülmüştü. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Hanau, 3. Sayfa

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