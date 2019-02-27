Hande Ataizi'den Talat Bulut'a Sert Cevap: Koca Adama Laf Söylemek Yakışıyor mu?

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında ünlü oyuncu Hande Ataizi özel röportaj verdi. Röportajında geçmişte kendisi hakkında taciz suçlamasında bulunduğu Talat Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. Talat Bulut'un hakkında yaptığı açıklamalar için "Efendi olayım konuşmayayım diyorum ama" diye başladığı konuşmasında öfkeli sözler sarf etti.

"KOCA ADAM YAKIŞIYOR MU?"

Ataizi, yıllar önce yaşadığı taciz olayını ilk kez anlatarak, Talat Bulut hakkında da gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Ataizi, 'Efendi olayım dur konuşmayım dedim ama Instagram videolarında bana laf söylemeler falan koca adam yakışıyor mu?' dedi.