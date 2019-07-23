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Hande Ataizi hangi şartlarda soyunacağını açıkladı

Bir dönem ekranların aranılan yüzü olan Hande Ataizi, katıldığı canlı yayında, yeni projelerinde soyunması için hangi şartları olduğunu söyledi.

23.07.2019 12:09

Konservatuardan mezun olduğunu söyleyen Hande Ataizi, o dönemde çok değerli sanatçılarla çalıştığını söyledi.

KENDİ DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Benjamin Harvey ile olan 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Hande Ataizi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak eski dönemdeki oyuncular ile şimdiki oyuncuları değerlendirdi. Oyunculuğun herkesin yapabileceği bir şey olmadığını söyleyen Ataizi, şimdiki oyuncuların kolay yoldan para kazanmak istediğini söyledi.

"ROL GEREĞİ SOYUNMAK NORMAL"

Kendi döneminde konservatuvar eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Hande Ataizi, Şafak Yavuz'un sunduğu Marina Sohbetleri'nde eskiden rol aldığı projeler hakkında da konuştu. Oyuncunun rol gereği soyunmasının normal olduğunu belirten Ataizi, "Biraz açıkçası onların bize verdiği gerçek sanat anlayışıyla bizim Türk toplumunun değer yargıları çelişiyor. Genelde sen mesela orada bir karakteri canlandırıyorsun, herkes seni zannediyor ki özel hayatında da sen osun" cevabını verdi.

"SOYUNMAM İÇİN ÇOK İYİ BİR YAPIM OLMASI GEREKİYOR"

Tecrübeli oyuncu, "Soyunmam için çok iyi bir yapım, iyi bir yönetmen ve çok inandığım bir iş olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Hande Ataizi hangi şartlarda soyunacağını açıkladı
Benjamin Harvey, Hande Ataizi, Magazin

YORUMLAR (6)
MEÇHUL: Sebepsizce de soyunuyon Hande
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LOL: SOYUN SOYUN SOYUN
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DOĞRUCU: Bu tiplerin para için yapamayacağı hiç şey yoktur çünkü hiçbir AHLAKİ değere sahip değiller
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KEDİMİ UÇAK CARPTI: rol gereği öbür taraftada yanarsın ne olacakki
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LOL: SICACIK İŞTE NE GÜZEL DOĞALGAZ DERDİNDEN KURTULUR
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TAYYAR DURDEN: Çok güzel bir karısınız hanımefendi
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