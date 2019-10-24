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Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk pozunu paylaştı

Oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kural bozan Ataizi'nin paylaşımına beğeni yağdı.

24.10.2019 19:41Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk pozunu paylaştı

Oyuncu Hande Ataizi bir süredir spor salonunda tanışıp aşık olduğu Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. Ataizi bugün sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle yer aldıkları romantik bir kareyi paylaştı.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Ataizi son olarak sevgilisiyle çekildikleri romantik bir kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Çiftin Bodrum tatillerinde çekildikleri kareye takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

ATAİZİ EVLENECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda sevgilisi ile ilişkisi hakkında, "Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma. Beni gerçekten seven biri, önceliğim mutlu olmak.Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul-zurna olmasın istiyoruz. Evlenirsek çocuk işi kısmet ama doktora sordum olabiliyormuş. Leon'a bir kardeş olabilir ama tüp bebek istemiyorum." açıklamasını yapmıştı.


Hande Ataizi, Magazin

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