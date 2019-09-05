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Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başaldı. İkili Nişantaşı'nda görüntülendi.

05.09.2019 10:57

Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey'den geçtiğimiz yıl boşanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Oyuncu Hande Ataizi, 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ataizi, oğlunun etkilenmemesi için eski eşinin soyadını kullanmak istemesiyle gündemde bir süre konuşulmuştu. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen güzel oyuncu, yen aşkıyla Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

SPOR SALONUNDA TANIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu ile spor salonunda tanıştığı iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan 45 yaşındaki Hande Ataizi, görünümüne oldukça özen gösteriyor. Öyle ki haftanın 6 günü spor salonunda olan Ataizi'ye "21 yaş küçük sevgilisinin yanında oldukça genç görünüyor" yorumları yapıldı.

Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Benjamin Harvey, Hande Ataizi, Leon, Magazin

YORUMLAR (1)
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